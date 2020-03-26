世衛秘書長譚德塞稱，美國已成為新冠肺炎的流行中心，美國醫療體系正面臨嚴峻考驗。美國一位醫師在社團臉書揭露自身慘狀，他醫治新冠肺炎病人後出現高燒、怕冷症狀，要求檢測竟被拒絕，甚至被告知若不再發燒第3天就得上班。對此，胸腔重症醫師蘇一峰說，看來美國也很快會淪陷……。

關注美國疫情的狀況，蘇一峰昨在臉書發文揭露美國醫師的無助。一位在鳳凰城某醫院工作的胸腔醫師提到，他在加護病房照顧一名死於新冠肺炎的患者後，沒多久開始出現高燒不退且發冷的症狀。

他致電主管機關卻告訴他，他不必接受任何篩檢，只要等到不發燒的第三天就能繼續上班了……！逼得他只好上臉書求助網友與其他醫護人員，自己真的不用篩檢嗎？

連醫師有症狀都不需檢測，台灣網友驚呼，「好慶幸自己生在台灣」、「我看到這則也覺得美國完了」、「好殘忍啊」、「…也許再不久全世界大家要穿垃圾袋照顧病人。」、「健康就是 醫生要保重 把自己治好」。

(中時電子報)