據美國有線電視新聞網報導，世界衛生組織秘書長譚德塞表示，全世界應該在宣布新冠病毒大流行之前一個月就展開防疫行動。不過外界認為譚德塞在大陸疫情剛爆發之初判斷錯誤，除了坦承先前曾病毒是「中度威脅」是用詞錯誤，且在各國自行宣布疫情大流行後，才宣布全球已進入大流行，現在稱早該行動，根本是事後諸葛。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在位於日內瓦的WHO總部記者會上表示，「實際上我們應該在一個月、兩個月前就應該展開行動，但我們仍相信現在仍有機會」。他表示，這是我們不應該浪費的第二次機會，嘗試一切防範並控制病毒，這是所有人的責任，特別是政治領導人更是關鍵。

此外，譚德塞也表示，許多國家為了減緩新冠病毒的傳播速度，採取了許多前所未見的措施，包括關閉學校與商業、減少運動塞事以及要求人民待在家保平安等取保持「社會距離」的防疫措施，雖然已付出重大社會與經濟代價，但也替人類爭取了時間，並讓醫療體系得以減壓；不過這還不夠，還要配合廣泛的檢測，讓國家們得以控制這場大流行。

而被問到美國總統川普面對這場危機時的表現，對川普予以讚揚，稱他願意承擔起責任，而對抗病毒全球大流行，需要最高的政治承諾，且世衛組織對各國的建議之一是由政府採取所有行動，讓國家領袖承擔責任，而這就是川普正在做的事情。他相信這種政治承諾和政治領導，可以改變疫情大流行。

不過譚德塞在全球最大網路請願平台Change.org上，被全球50萬名網友聯署要求辭職下台。當時加拿大網友於1月23日發出這項連署，指譚德塞不願宣布在大陸爆發的冠狀病毒疫情為全球衛生緊急事件，且確診感染及死亡人數在短時間內暴增，部分原因與譚德塞低估了冠狀病毒有關，加上未經調查就全然相信陸政府提供的死亡與感染病例數字，讓人對世衛失去信心。

(中時電子報)