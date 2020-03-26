學生穿上去年畢業展主題「向大師致敬」的特製服裝走秀，每一套服裝搭配一個布口罩，即使戴著口罩看起來還是很時尚。（周麗蘭攝）

紅色布口罩搶眼。（周麗蘭攝）

黑色布口罩看起來神秘。（周麗蘭攝）

環球科大時尚造型設計系學生為幫助創世基金會募集尿布經費，發想設計可延長醫療口罩壽命的造型布口罩，提供100個給創世基金院斗六院義賣，每個100元。

環球科大26日特別在校內安排一場走秀，協助創世斗六院宣傳義賣布口罩，8名學生穿上去年畢業展主題「向大師致敬」的特製服裝走秀，每一套服裝搭配一個布口罩，即使戴著口罩看起來還是很時尚。

系主任林泳瀠表示，「向大師致敬」是向金庸大師的作品致敬，每一套服裝向一部作品致敬，去年共做了14套，這次為了幫創世募集尿布費用，挑選8套服裝搭配8個布口罩。

林泳瀠說，大二學生正在學習使用縫紉機，愛妮雅化妝品集團捐贈經費讓學生購買所需要的棉布、麻布，花了2週時間做成100個愛心布口罩，希望大家踴躍購買。

創世斗六院院長張曉蓉說，因新冠肺炎疫情影響，原定的大型園遊會募款活動取消，第一季的募款進度也不如預期，感謝環球科大鼎力相助。

張曉蓉說，植物人每兩小時翻身、換尿布一次，一天需要10片尿布，每片尿布10元，每個布口罩義賣100元，等於支應一個植物人1天的尿布錢。

(中時 )