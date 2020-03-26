勞動部今天公布針對15歲至29歲的「青年勞工就業現況」，發現青年勞工去年平均薪資為為3萬1603元，相較前年增加996元、相較首份工作薪資增加4905元。
該調查在去年10月進行調查，發現當時青年勞工平均每人薪資達3萬1603元，相較107年的3萬607元、105年的2萬9427元、103年的2萬8925元及101年的2萬7425元有明顯增長。
該調查發現，青年勞工初次就業年齡平均為21.3歲，相較97年的初次就業年賌1歲增加0.3歲，而平均尋職時間為1.8個月，男性為2.1個月、女性為1.5個月；青年勞工尋職時遭遇困難以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」居多。
該調查發現，多數的青年勞工以擔任「服務及銷售工作人員」最多、其次為「技術員及助理專業人員」及「專業人員」，平均每位青年勞工從事2.2個工作、工作年資平均為3.7年。
(中時 )
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