今年最肥碩的黑天鵝是新冠肺炎，雖然衝擊全球經濟，讓鎖國、封城、居家辦公及遠距教學成了「新常態」，短期的人員流動受限，但卻也激發出一波「宅經濟」，對行動式裝置的需求升高，包括NB和平板電腦等。台股今早NB通路銷售概念股股價爆衝，宏碁(2353)漲逾6.5個百分點，華碩(2357)站上10日線，茂訊(3213)更是直衝漲停價。

全民防疫大作戰，使得平板和筆電需求量大增，3C通路光是平板銷量，就增加約2成，但因為新冠肺炎疫情，打亂全球供應鏈，使得平板供應拉警報，3C通路指出，門市的平板供貨目前都以庫存來因應，暫時還可以支撐到第二季，就怕之後不能補進新貨，恐怕會有斷貨危機。

由於手機的輕巧性逐漸取代平板，使平板這幾年的市占逐年衰退，成了冷門的3C產品，Google和華碩去年相繼停產後，平板市場主力品牌為蘋果、三星和華為。任天堂遊戲主機Switch，缺貨約一個月，目前到貨時間還是未知數。才剛掛牌的展碁國際為國內大型通路代理商，代理品牌超過150個，中間含任天堂台灣獨家總代理。

國內筆電通路公司茂訊今早股價直奔漲停站上40.35元，公司昨天宣布發放4.2元現金股利，現金股息殖利率高達10.4%。

(時報資訊)