新冠肺炎疫情升溫，國內累積病例超過200人，雙北論壇今日登場，雙北超前部署聚焦防疫合作，新北市長侯友宜表示，目前沒有「封城」狀況，但要預先做好準備，萬一中央擴大限制，就可以馬上配合。

侯友宜指出，跟柯文哲市長合作無間，隨時通電話，以可以隨時就現況立即同步處理，雙北合作不一定要等到會議開完，事先就可以啟動，今天討論的10議題我們之前都討論了，不管是防疫旅館、專車與民生物資搭配等，跟北市同個步調，目前沒有封城的狀況，但要為下一個階段做準備，根據全民防衛動員準備法分兩個階段為動員準備階段與動員實作階段。

侯友宜強調，雙北都要防衛動員的演變計劃要隨時做好，在動員準備裡面，我們要做準備計畫，新北會就人力、物力、財力、科技全面盤點，就防疫情襲適度做人力調整，隨時做好準備。

侯表示，事實上雙北過去每兩年都有動員防衛演練，今年本來沒有，但這個準備計畫我們隨時可以做好，萬一下一個階段擴大限制，中央法令頒布下來，就可以採取防衛動員準備計畫，挽救疫情配合中央，便能馬上就位，對此與台北市長柯文哲意見都一致。

當被問到防疫區域聯防共識，是否提升到北北基桃，台北市長柯文哲說，這部分和侯友宜討論過，在雙北合作基礎上，基隆拉進來沒有問題，桃園應該是北桃，也沒問題，核心還是在雙北，本來就是大台北生活圈。

(中時 )