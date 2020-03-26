全台擁有 2100 萬用戶的即時通訊平台 LINE，持續優化平台服務與介面。繼先前推出「主頁」整合多項平台服務，以及在 2019 年底公告舊版換機流程退場後，LINE 又透過官方部落格預告，透過 Facebook 註冊 LINE「新帳號」的功能將會退場，而 iOS 平台用戶未來將會迎接全新的 Apple 帳號登入與換機的功能。

LINE 部落格公告，透過 Facebook 帳號註冊新的 LINE 帳號的功能將會退場。且 iOS 版本將會新增 Apple 帳號登入的功能(也可用於換機流程)。(摘自LINE官方部落格)

一、將終止使用Facebook帳號註冊「新的」LINE帳號

LINE 指出，近期他們將會中止使用 Facebook 帳號來註冊 LINE 新帳號。在此更新推出之後，使用者就無法單單使用 Facebook 帳號來連動註冊一個新的 LINE 帳號，而是必須要提供電話號碼才能註冊。針對這一項政策的改變，不難推測是因為 Facebook 假帳號猖獗，而 LINE 必須要持續提高資安層級等因素有關。

針對原本已經有 LINE 帳號，而且綁定了 Facebook 帳號，以便於在換機時候進行認證的 LINE 用戶則不用擔心，完全不會受到這一項新政策的影響。而是如果原本 LINE 帳號僅用 Facebook 帳號來連動，而沒有進一步提供電話號碼的用戶，則要留心。為了讓未來換機流程更為穩妥，建議要在 LINE 帳號資訊中將電子郵件、電話號碼、密碼等三項資訊都填寫到位。

二、iOS 用戶將會新增使用 Apple 帳號登入與換機的功能

蘋果在 WWDC 2019 中宣布，針對 iOS 13 加入了 Sign in with Apple，也就是「使用 Apple 登入」的功能。如今，經過一段時間的努力，LINE 也將跟進蘋果的政策。未來 iOS 13(以上)、且 LINE 10.5.0 版本以上的使用者，都可在 LINE 帳號中進行 Apple 帳號的綁定，藉此可用於未來登入 LINE 以及換機流程。增加 Apple 帳號的綁定，與註冊新的 LINE 帳號並沒有關係。

LINE 方面也提醒，在未來新增 Apple 帳號登入的支援後，換機流程將可以支援三種方法：(1)電話號碼 + 登入密碼；(2)Facebook帳號(適用於現有已經綁定 Facebook 帳號的 LINE 帳號，不包含 Facebook 註冊功能退場後的 LINE 新用戶)；(3)Apple帳號換機。唯有第三種方法是僅限iOS用戶可用，其餘都可支援 Android 以及 iOS 雙平台。

如果你是 LINE 的忠實愛好者，而且近期正好有換機需求，可要多多留心換機的流程。而 LINE iOS 版用戶，則可以留意近期 LINE 版本的更新，以便在第一時間體驗透過 Apple 帳號登入 LINE 的新方法。

(中時電子報)