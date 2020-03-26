新冠肺炎疫情不止，新北市府命轄區警找尋第二辦公場所，若遇疫情擴散等狀況，將移師人員辦公維持勤業務運作。其中三重警於占地150坪三重社教館一樓開設第二辦公室、林口警則於文林派出所二樓開辦，且各辦公桌間加裝隔板，新北各分局於26日實施異地辦公演練。

行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，新北市警局長陳檡文要求各單位擬妥異地辦公機制，26日上午率隊前往中和分局民安駐地完成實地演練，確保所有警政業務如常運作，不因疫情擴散造成業務運作延宕。

三重分局表示日前向三重區公所劉來通區長商借三重區集美街60號「三重社教館」一樓作為三重分局異地辦公場地，該場地面積約200坪，可使用面積150坪，為開放式空間，館內空間廣大、現有設備完善。

林口分局長陳保安表示，一切演練均採最高規格，除了派出所同仁每日套量體溫外，對於所有進出派出所人員，含民眾、犯罪嫌疑人與督導人員等，均須依照程序檢測額溫、提供酒精消毒手，另員警於民眾洽公、製作筆錄期間，均以透明隔板保持安全距離，降低病毒傳染風險。

(中時 )