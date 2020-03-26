安心亞、宋柏緯這對在《墜愛》裡愛得揪心的樂米CP，除了在劇中兩人大談虐心禁忌人神戀扣人心弦，更合唱劇中插曲〈低頭戰〉。安心亞也大方透露，自己在感情中耐不住寂寞，撐不到半天就會先低頭，「冷戰時就會馬上想向對方低頭耶，因為無法忍受不跟對方說話。」

樂米CP戲外第一次合作拍攝MV，安心亞興奮地表示：「超開心的，因為《墜愛》裡演的都是很揪心的戲碼，禁忌人神戀總是會被突發意外阻饒，但這次MV拍出不一樣的感覺，有許多幻想中甜蜜的部分，感覺很俏皮活潑。」更預告大家〈低頭戰〉是《墜愛》番外篇，就是要滿足粉絲們，提前搶先看樂米CP盡情放閃。

宋柏緯也提到安心亞親自邀約合唱，讓他能有機會展現自己的歌喉，更自曝其實私底下超愛唱歌，還會偷偷將自錄的歌曲放在網路上給大家欣賞，自封是「被唱歌耽誤的演員」。安心亞、宋柏緯合作新歌〈低頭戰〉已數位上架。

安心亞預告〈低頭戰〉MV是《墜愛》番外篇，樂米CP將會盡情放閃。（圖／環球提供）

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(中時電子報)