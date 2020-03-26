美國印度裔廚師佛爾德卡朵茲（Floyd Cardoz），曾在2011年的實境節目《頂級大廚：名師薈萃》 (Top Chef Masters）第3季拿下冠軍打開知名度。據悉他剛結束節目拍攝，回到紐約不久便發燒，18日確診新冠肺炎，經過8天的治療後，不幸在25日病逝。

美印度裔名廚佛爾德卡朵茲日前在孟買拍攝實境節目《美食不美》（暫譯，UglyDelicious）第2季，於8日回國後身體不適，隨即因發燒入院接受治療，期間他曾在社群媒體上PO出一張照片並寫道，「我發燒了，為了預防萬一，將自己送進紐約的醫院看病，我很擔心自己的健康。」不料文章PO出不到一周便不幸病逝，享年59歲，令眾多粉絲相當不捨。

（圖／翻攝佛爾德卡朵茲（Floyd Cardoz）Instagram）

佛爾德卡朵茲在印度孟買長大，曾在瑞士學藝，後轉往美國紐約發展。曾說自己因為愛吃才開始學做菜，最後找到自己的興趣和專業。1998年時和朋友合夥開印度創意料理餐廳「Tabla」受到大眾好評及喜愛；2011年參加實境節目《頂級大廚：名師薈萃》 (Top Chef Masters），將印度料理和美國飲食文化結合，成功奪下該節目第3季冠軍。

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(中時電子報)