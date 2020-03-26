自稱練武阿賢的32歲李姓男子經營地下錢莊，吸收在中部某夜校就學的張男為副手，在校放高利貸並組織暴力集團，有林姓同學只借3萬，妻子被強押、又被打到吐血，被逼要還30萬才放過他，刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊循線逮補李男等7人，全案依組織犯罪、槍砲彈藥、毒品等罪移送台中地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊調查，李男自稱練武阿賢，在外經營地下錢莊，以大里、霧峰、北屯為主要活動範圍，107年間吸收在某夜校就讀的25歲張男，張男在學校裡自稱「夜校掌門人」吸收同學為小弟，從事放款、暴力討債等，為籠絡幫眾，還常辦出遊活動，費用皆由李男提供。

同為同學的林姓男子，108年2月借了3萬元，約定每10天收利息3千元，林男繳到3月底就繳不出來，避不見面，張男等竟強押林男妻子洪女逼迫林男出面，林男依約出面被帶到公園，被張男等以徒手、棍棒，將林打到吐血，並強迫簽下15萬的本票，還說須還到30萬才能放過他。另有也是同校生的李男借了30萬，還了19萬後無力償還，張男亮槍恐嚇，嚇得李男表面答應，回頭就躲了起來。

中打第一隊掌握犯嫌住所後，於16日在大里拘提李男到案，並查獲毒咖啡2包及現金2萬2千元，再前往李男戶籍地查獲手機及改造子彈等政務，並於霧峰、大里拘提張男等6人，經清查帳冊，發現被害人至少有15人，全案警詢後依違反組織犯罪防制、槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制等條例及重利等，將7人移送中地檢署偵辦，檢察官訊後李男6萬元交保，其餘分別以2至6萬元不等交保。

(中時 )