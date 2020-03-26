隨著第二批武漢包機隔離結束，第三批包機時間也敲定，將於29日、30日派出兩架華航班機接回滯留湖北的國人。先前協商首批包機的徐正文，也在臉書PO文，謝謝所有協助的人。

第一批武漢台人返台，因發生名單不符狀況，引發爭議，徐正文成了眾矢之的，雖然徐正文多次澄清，但仍罵聲不斷，一度關閉臉書，直到3月10日第二梯次武漢包機消息確定，他才重啟臉書，發文祝福所有人員一路平安。

海基會指出，已洽請中華航空公司協助，接回第三批滯留湖北台人，分別為3月29日、30日的華航上海飛桃園航班，機上全程防疫措施，將依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，若有發燒症狀者不得登機，落地後也將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，隔離14天。

第三批武漢台人返台時間確定，徐正文也在臉書表示，「謝謝兩岸領導和長官！在防疫優先！弱勢優先！大家都可以回家了！謝謝所有協助的人！感謝主！」

(中時電子報)