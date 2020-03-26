林嫌到案時體溫38度，警員緊急將林嫌帶防疫偵查室。（戴上容攝）

21歲黃嫌22日清晨6時許，乘坐林嫌駕駛轎車，行經三重區三和路時，朝陳男開槍射擊並對空鳴槍，所幸未有人員傷亡，黃男事後教唆未成年17歲呂男頂罪，警方23日清晨5時緝捕黃、林到案，林嫌到案時體溫38度，警員緊急將林嫌帶防疫偵查室。三人訊後分別依恐嚇公眾、槍砲彈藥、殺人未遂等罪嫌送辦。

據了解，犯案三人及被害者都有販毒前科，黃嫌22日乘坐20歲林嫌駕駛的轎車，行經三和路二段時，朝20歲陳男開槍射擊，手槍不明原因卡彈，黃男隨後又對空鳴槍，所幸未造成人員傷亡。警方獲報後攔截到呂男駕駛犯案車輛，呂男供稱是財務糾紛，並帶警方至仁愛街公寓樓梯間，找到一把改造手槍、子彈7顆等。

因呂男無法交代細節，警方懷疑頂罪嫌疑，經警方曉以大義，呂男供出主嫌黃嫌以及駕車的林嫌，並指出三人在三和夜市遭陳男恐嚇，案發後黃、林兩人於仁政街下車，並指示呂藏放槍枝、歸還車輛。

警方23日清晨5時許在集美街拘提主嫌黃嫌、林嫌到案，林嫌到案時體溫高至38度，警員恐慌緊急將林嫌帶防疫偵查室，所幸體溫降至正常。移送地檢時，黃、林態度屌兒啷不以為意，直至檢察官說出「聲押禁見」4字時，兩人瞬間軟腳哀嚎「那欸安餒？！」，全案經新北地院審訊後裁定羈押禁見，黃、林男分別依恐嚇公眾、槍砲彈藥及殺人未遂送辦，呂則依恐嚇公眾、槍砲彈藥、偽造文書送辦。

(中時 )