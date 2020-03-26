黃姓義務人違反居家檢疫趴趴，被移送行政執行署彰化分署，執法人員到家，他當場掏出2000元，是全國首次利用現場執行方式成功命義務人繳納的案件。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

黃姓義務人違反居家檢疫趴趴，被移送行政執行署彰化分署，執法人員到家，他當場掏出2000元，是全國首次利用現場執行方式成功命義務人繳納的案件。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠報疫情升高，居家檢疫趴趴走增多，南投縣政府衛生局23日移送3件違反新冠肺炎居家檢疫的案件到彰化分署，彰化分署以最速件分案到所在地查訪，黃姓義務人當場掏出2000元，還剩8000元請求2個月內繳納完畢，1件是出家人雲遊去了，已經要求限制出境，是全國首次利用現場執行方式成功命義務人繳納的案件。

勸繳成功的黃姓義務人是2月9日自國外入境，原應進行居家隔離，2月15日違反居家檢疫規定外出工作，雖經檢查後並未罹患新冠肺炎，南投縣政府2月27日依據傳染病防治法裁罰他1萬元。黃姓義務人並未按期繳納，3月23日移送彰化分署執行。

彰化分署火速查訪，25日會同南投縣政府衛生局人員到黃姓義務人南投竹山住所查訪，聯絡到黃姓義務人，他表示願意繳，但是暫時沒有工作，身上現金又不夠，家裡翻箱、衣服翻口袋，當場掏出2000元繳納，其餘8000元則請求在2個月全部繳納完畢，執行人員當場同意。

另位陳姓義務人是南投一間頗具規模的佛寺的出家人，2月16日回國後，應在佛寺在臺中市霧峰區的分寺進行居家隔離。但他擔心自己身體狀況，乘坐公車前往花蓮進行健康檢查，檢查正常決定留在花蓮，因此違反傳染病防治法，遭罰1萬元。當執行人員到陳姓義務人所在的佛寺調查，佛寺亦無法掌握陳姓義務人的行蹤。

由於陳姓義務人已出家，彰化分署無法查得任何可供執行財產，僅發現陳姓義務人歷來出入境相當頻繁，因此未來如仍查無可供執行財產，將依據相關規定向行政執行署聲請限制陳姓義務人出境。

另外一案是和母親同住的年輕人，趴趴走被裁處15萬元，上門查訪，人還在趴趴走

，跑得媽媽都不知所蹤，還在追查中。

(中時 )