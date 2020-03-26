昨日統一獅發出新聞稿表示，陣中投手林子崴左肘韌帶斷裂，因此要進行韌帶重建手術(Tommy John)，目前手術已順利完成，預計要休養一年，明年才能重回球場。

今年1月13日統一獅開訓時，林子崴被投手教練羅錦龍點名，認為是在春訓期間表現最穩定的年輕投手，他曾說，「甚至我希望他(林子崴)不要衝太快，現在才1月份，試著幫他踩一下煞車。」林子崴也自認狀況還不錯，希望今年能找回自信，持續朝站穩先發投手邁進。

不過2月12日自辦紅白賽後，林子崴出現左手肘不適情況，球隊審慎處理球員傷痛，予以安排休息，僅維持基本訓練，但傷勢未見好轉，球隊於3月13日安排林子崴進行MRI詳細檢查，診斷結果左手肘內側韌帶斷裂，且手肘內仍有骨刺影響投球，經專業醫師團隊建議，於3月20日由高醫周伯禧醫師進行Tommy John手術。

林子崴是統一獅2015年第一指名選手，原本受統一獅高度期待，不過進入職棒沒多久，先後經歷球速大幅下降、反覆受傷的低潮，讓他坦言心情大受影響，如今又要面對開刀復健一年的挑戰，林子崴仍要正面迎擊。

(中時 )