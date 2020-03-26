海基會今天宣布已協調兩架另類包機，讓除武漢之外因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，這是我國一直堅持的防疫優先模式，這次洽請華航協助，滯留湖北國人需撥打海基會的緊急服務專線，由海基會協助訂位，今起受理。

交通部次長王國材在行政院會會後記者會表示，這次是類包機模式，指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為29日、30日各一架次，皆是19時50分從上海浦東機場起飛，預計21時50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

Kolas指出，這是我國一直堅持的防疫優先模式，這次洽請華航協助，自今起受理滯留湖北國人申請，請滯留湖北台人要撥打海基會的緊急服務專線，由海基會協助訂位，且上機前、飛行中、下機後都有全程防護。

疾管署副署長莊人祥說，這是的另類包機，登機檢疫時會有隨機醫護人員協助量測體溫，並協助穿著防護衣與口罩，到台灣之後，會送集中檢疫14天。

內政部次長陳宗彥補充說，兩架航班是定期航班包機形式，凡是國籍、有居留證者均可搭乘，到桃園機場透過獨立空間檢疫程序；至於註記部分，其實武漢國人部分不是被註記不能入境，而是註記有武漢旅行史。

(工商 )