新冠肺炎衝擊金管會領軍銀行對企業紓困，但立委質疑為何民營銀行動作比較積極。立委江永昌26日於財委會中提出質詢，銀行紓困貸款為何公股在核准案件、核准金額都輸民營銀行，另外，他也建議，現在房貸、信貸利率都降，學貸也應該要降，金管會應更積極推動。金管會主委顧立雄則指出，就受理案件來看，公股銀行件數是比較多的，學貸則是要看教育部政策。

江永昌指出，銀行配合辦理經濟部紓困貸款情況目前來看，公股受理了447件、88億元，但核准貸款只有13件、2億2885萬元，核准件數比例2％、核准金額比2.6％；反觀民營銀行，受理申請173件、37億6435萬元， 但核准案件達19件、金額達5億9568萬元，核准件數比例已達10.7％、核准金額比15.8％，都優於公股行庫表現。

江永昌進一步指出，現在金管會要求銀行對於申請紓困的企業不得拒絕，還給了免責條款，但會讓人有二種擔心，一是民眾擔心這些銀行為了紓困大力放款，但壓力測試如何？其二是金管會對銀行的免責是「得」不是應，會讓銀行擔心現在為了紓困放款出去以後收不回來，是否被「秋後算帳」？

顧立雄表示，免責是說銀行收件後，經過初步審核研判送到信保，而信保願意接、願意提供8成到10成的信用保證的案件。會有免除行政責任的做法是為了讓銀行不要過度擔心，其實送信保基金保證就可以化解掉重大故意核貸疏失。

(工商 )