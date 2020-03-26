家屬表示，黃姓死者的大哥因故身亡，就葬在台中市太平區七星山公墓。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎疫情尚未趨緩，人民抗疫精神緊繃；台中市太平區七星山公墓26日上午卻傳出男子疑似持刀自戕身亡事件，正值防疫期間，警方不敢大意，趕扺命案現場了解後立即封鎖現場，並通知鑑識人員現場勘查拍照；發現48歲黃姓男子陳屍在自小客車駕駛座、臟器外露，腹部有明顯刀傷，1把多工能刀遺留身旁，死亡真正原因仍待警方調查釐清。

「為何在七星山公墓尋短？！」黃姓死者二哥經警方通知後，立即趕到現場認屍，難過地不敢置信，「之前還好好的，如今兄弟天人永隔！」，向警說明，大哥幾年前因故身亡，就葬在在七星公墓，弟弟竟然選在此地往生。

警方表示，當時接獲民眾報案，發現可疑車輛，經警消人員到場時，黃姓死者明顯死亡，經進一步追查，黃姓死者的二哥與他同住；黃姓死者二哥說，家中有3兄弟，黃姓死者排行老么，前幾年離婚後，從事汽車烤漆工作，近來因失業、悶悶不樂，25日晚間駕駛自小客車離家，一夜沒回家，接到警方通知才得知噩耗。

(中時 )