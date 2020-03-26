新冠肺炎疫情重創世界多國，土耳其的第一大城伊斯坦堡，傳出在過去兩周內，有至少30人，誤信喝「純酒精」可防範新冠肺炎，結果喝了反而喪命；還有20人因此住院搶救治療。

據「每日晨報」報導，土耳其當地政府指出，有不少土庫曼人，面對新冠肺炎疫情，堅信在身上塗抹酒精並飲用，可以預防俗稱新型冠狀病毒疾病。而隨著疫情走向高峰，各國確診數逐日攀升，土耳其除了要對抗新冠肺炎疫情，還要處理因為喝私酒或純酒精，導致死傷的「另類疫情」。

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(中時電子報)