阿龐曾為了對抗淋巴癌，養胖15公斤抵抗病魔，再加上平時對飲食不節制，去年胖到92.2公斤，驚覺自己無法彎下腰綁鞋帶，「肚子會卡住，每次都要把腳放在椅子上綁。」且工作衣服穿不下、走路也容易喘，讓他決心減肥，半年下來，體重從92.2公斤降到68.6公斤，成功減了23.6公斤，被工作人員封是「台版神童」。

阿龐瘦身後盼桃花開。（圖／RIZAP提供）

認為「人生苦短，要活在當下」，阿龐以前靠吃來紓壓，結果體重一發不可收拾，喜愛麵食的他，為了體態少吃最愛的水餃、炒麵，形容那種揪心的心痛得像是失去女朋友一樣，減重期間，他也減少跟朋友聚會，大嘆過程最難的是「控制」。

「身旁朋友都覺得我不會完成，還打賭我三天內就會失敗！」讓阿龐因此激勵自己，這次鏟肉一定要成功，配合健身中心減肥計劃，他在實施的第五週就減了近十公斤，後期三個月幾乎是天天去健身，「練到身體每天都在痠痛。」他也自己料理三餐，為飲食把關，好在成果豐碩，人人誇他宛如回春了十多歲。

體重回到12年前拍攝《新兵日記》時的體重，阿龐笑說，雖疫情影響工作，幾場春酒取消損失一、二十萬，但單身五年的他，「盼減重後良好身型，讓桃花早點開！」

阿龐健身菜單

早餐 一杯自己打的豆漿250cc 或優格+堅果

午餐 鮭魚約3小塊、青菜一個小碗、煎豆腐一個小碗

晚餐 肉絲炒芹菜、青菜2種一個小碗

*油用低脂健康油

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(中時電子報)