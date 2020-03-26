工業電腦廠維田（6570）受惠ODM專案代工業務步入收穫期，在營收擴大帶動規模效益顯現下，2019年合併營收7.72億元、營益率12.56％，稅後淨利0.81億元、每股盈餘（EPS）3.01元，締造齊創新高的「4高」佳績。

維田董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利1.4元、股票股利1.1元，合計派利2.5元。盈餘配發率約83.06％。以25日收盤價30.05元計算，現金殖利率約4.66％。公司將於5月27日召開股東常會，補選2席董事。

維田2019年合併營收創7.72億元新高，年增22.12％。毛利率38.94％、營益率12.56％，分創歷史次高、新高紀錄。稅後淨利0.81億元，年增達51.44％，每股盈餘（EPS）3.01元，優於前年1.99元，締造營收、營益率、獲利、EPS齊創新高的「4高」佳績。

維田2019年第四季合併營收登1.94億元次高，季增8.97％、年增1.84％。毛利率39.46％亦創次高，營益率11.23％，優於第三季9.56％、低於前年同期15.99％。不過，因匯損致使業外轉虧，稅後淨利0.2億元，季增58.09％、但年減23.95％，每股盈餘0.75元。

維田過去以銷售品牌標準品為主，2018年開始跨足ODM專案代工業務，雖然毛利率相對較低，但因專案擁有需求量大、備料容易、訂單能見度較長等優勢，有助於營收規模擴大、提升獲利絕對金額，效益自2018年下半年起已逐步顯現。

在觸控平板（Panel PC）及HMI主力產品維持穩定成長，配合陸續接獲的OEM/ODM大型專案逐步量產出貨，配合聯手佳世達聯合艦隊拓展策略合作客戶增加，維田去年成長動能顯著增溫，在營收擴大的規模效益顯現下，帶動獲利表現同步躍進。

在2020嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2020）中，維田與佳世達聯合艦隊旗下的工業電腦廠友通、液晶顯示器模組廠眾福科，以智慧工廠、智慧交通與強固產品3大主軸，展示不同應用領域的最適化智慧解決方案，盼進一步拓展市場商機。

同時，維田去年9月底也宣布將導入思愛普（SAP）S/4HANA Cloud，以整合全球子公司分散的營運及生產流程，盼透過業務、財務一體化有效精實企業跨國管理，持續企業營運動能、作為轉型創新基石，提前做好未來布局，積極搶攻市場潛在商機。

(時報資訊)