高雄監獄去年10月發生陳姓受刑人，遭2名管理員、4名雜役帶至監視器死角，動用私刑凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱今陪同家屬舉行記者會，陳姓受刑人家屬泣訴，要求法院應重判相關動用私刑人員。鍾佳濱也要求矯正署，全面檢視各監所監視器死角，若監視器涵蓋率無法達到全面，建議劃設死角禁區，禁止管理人員將受刑人帶到該領域，避免類似憾事再度發生。

陳姓受刑人家屬指出，現在心情是擔心跟傷心，擔心弟弟刑案鬧那麼大，會不會官官相護，這對家屬是另一種傷害；每一次開庭開到弟弟被凌虐的畫面，眼淚就一直掉，尤其是看到弟弟的兒子寫日記盼望父親早日出獄，卻在即將出獄前夕被凌虐致死，死況悽慘，讓孩子變成失去父親的孤兒。

家屬質疑，高雄監獄不人道動用私刑，典獄長沒有責任嗎？相信司法是公正的，可以給弟弟一個交代，讓明知故犯、知法犯法的管理員重判，不要讓弟弟死的不明不白。

鍾佳濱表示，該案件如同「監獄版」的洪仲丘案，涉案的管理員及雜役把陳姓受刑人帶到監視器死角，涉嫌用戒具及拳打腳踢虐待，其中關鍵就是監視器死角，要求對涉案人追究到底，並全面檢討監視器死角問題，如果涵蓋率無法達到百分百，建議劃設死角禁區，嚴禁管理員將收容人帶到這些區域，杜絕類似悲劇再發生。

矯正署副署長周輝煌說，全案已經進入司法審判階段，會監督高雄監獄配合法院審理，絕不包庇，支持證據到哪就辦到哪，絕對不會護短。針對監獄改進措施，包括增設監視器、減少戒護死角，強化高關懷收容人保護措施等，同時監視器從30萬畫素提高到200萬畫素。

(中時 )