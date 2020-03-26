旅日女星歐陽靖日前宣布和日籍攝影師男友RK雙喜臨門，考量到疫情延燒，歐陽靖宣布回台待產，卻遭酸民罵別回台用健保，歐陽靖高招反擊後，今(26日)她再發文分享台日生產差異，她指出日本醫院不鼓勵打無痛針，也不鼓勵剖腹，提倡自然生產，讓歐陽靖不由得驚嘆：「只能說日本媽媽真的很勇啊！﻿」

歐陽靖今發文分享自己研究了在台灣和日本生產的差異，其一從醫生態度來說，台灣醫生會希望孕婦小心為上，不喝咖啡、少碰成藥等，日本醫生則會建議放鬆心情就好，可喝咖啡，但不可過量。其二是產檢習慣，台灣準爸爸媽媽通常會一起去產檢，日本很多婦產科則是男性止步。

就生產方式來說，歐陽靖覺得台灣醫院提供眾多選擇，剖腹、無痛生娩等都是選項，生產時會要求換穿產衣，但日本不僅遵循自然產，也不會替產婦更衣或消毒，她有朋友在日本生產不知這件事，結果生完弄髒了一件超貴洋裝，哭笑不得。

歐陽靖接著說，台日坐月子習俗也不同，台灣產婦通常很注重產後坐月子和調養，日本則沒有這習俗，也不會請保母幫忙，許多台灣太太和日本丈夫的跨國婚常在這裡卡關大吵，只因日本老公總不解：「為何要花這筆沒必要的錢？」﻿網友回應：「台灣女人很幸福」、「台灣的醫療與觀念對產婦既溫柔又呵護，希望妳回台待產」、「我在日本生是有換醫院提供的衣服的，我想應該是每間醫院不同而已」、「台灣+1熟悉一切，才能放鬆生產」。

(中時電子報)