嘉義縣民雄酒廠特製口罩替推廣中心門口兩隻守門石猴戴上了花布口罩。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市出現確診個案後，西部縣市只剩嘉義縣唯一一塊淨土，嘉義縣民雄酒廠因常常有民眾排隊買酒精，為提醒民眾保護自己，也保護他人，特製口罩替推廣中心門口兩隻守門石猴戴上了花布口罩，多了點俏皮味，讓民眾看了會心一大笑。

嘉義酒廠擺放多隻石猴，今早排隊買酒精的民眾發現，推廣中心入口旁2隻石猴戴口罩在門口迎客，相當古椎，展售中心主任王秉仁說，酒廠展售空間為公共場所，每天都有許多人前往排隊買酒精，酒廠才會替兩隻石猴訂製口罩戴上，藉此呼籲民眾要戴口罩、確實配合體溫測量及消毒，共同防疫。

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