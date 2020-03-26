繼大白熊後 嘉義石猴也戴口罩 13:052020/03/26 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣民雄酒廠特製口罩替推廣中心門口兩隻守門石猴戴上了花布口罩。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄酒廠特製口罩替推廣中心門口兩隻守門石猴戴上了花布口罩。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義市出現確診個案後，西部縣市只剩嘉義縣唯一一塊淨土，嘉義縣民雄酒廠因常常有民眾排隊買酒精，為提醒民眾保護自己，也保護他人，特製口罩替推廣中心門口兩隻守門石猴戴上了花布口罩，多了點俏皮味，讓民眾看了會心一大笑。 嘉義酒廠擺放多隻石猴，今早排隊買酒精的民眾發現，推廣中心入口旁2隻石猴戴口罩在門口迎客，相當古椎，展售中心主任王秉仁說，酒廠展售空間為公共場所，每天都有許多人前往排隊買酒精，酒廠才會替兩隻石猴訂製口罩戴上，藉此呼籲民眾要戴口罩、確實配合體溫測量及消毒，共同防疫。 (中時 ) #口罩 #石猴 #民眾 #酒廠 #酒精 也許您會感興趣 推薦閱讀 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 老員工拚了 隆田酒廠酒精產量倍增 04:102020/03/22 地方新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 20:352020/03/22 社會 首波網購口罩 18萬人未付款沒得領 20:542020/03/22 生活 男買口罩被騙12萬 警花不到1塊錢全部追回 22:122020/03/25 社會 醫療口罩可重複用幾次？食藥署：千萬別噴酒精 11:132020/03/26 生活 生活熱門新聞 華航員工居家檢疫可做2這件事 名嘴直批太扯了！ - 生活 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 台灣確診病例激增不用慌？醫曝這數據才是關鍵 - 生活 235例確診地圖曝光！ 西部只剩這縣市維持0案例 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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