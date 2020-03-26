雲林縣斗南國小師生示範線上教學。（許素惠攝）

雲林防疫超前布署，萬一停課將改採線上教學，縣長張麗善26日上午到斗南國小視察線上教學軟硬體設施，師生演奏透過線上迎賓，並示範線上教學，張宣告「停課不停學，雲林準備好了！」

張麗善由縣教育處長邱孝文等人陪同視察線上同步教學，老師示範在家進行網路教學，學生藉由遠端操作，除了聽講，還能和線上老師及同學討論對話互動，相當熟練線上學習。

張麗善說，為因應學期中的疫情變化，縣府除了掌握師生的健康管制及相關滾動式政策調整外，也要求教師研修線上平台操作，培養學童線上學習素養及熟練硬體操作，達到停課不停學目標，俾順利完成課程。

斗南國小校長王俊孝指出，線上學習有多元軟體，除了同步教學外，也有透過教育部「因材網」的非同步教學。

有家長憂心低或中低收入戶家庭沒有網路及電腦等相關設備，邱孝文表示，各校會協助引進資源，也能申請縣府網路，讓線上教學的補課更周全。

(中時 )