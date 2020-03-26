韓國N號房事件造成74名女性受害，人數之多創下韓國紀錄，同時也讓韓國創下多項司法創舉。韓國政府今(26日)上午又下令，要求戶政單位在3周內，更改所有受害女性的姓名及身分字號，給予一個新身分，避免未來遭受二度傷害，引來國民紛紛叫好。

據了解，韓國政府面對排山倒海壓力，擔心受害女性在未來人生中受到二度傷害，因此要求行政部門，在三周內立刻更改受害女性個人資料。據了解，韓國法律規定，女性犯罪受害人要變更身分，必須經過冗長的審議委員會審議，通常要半年以上，但因為N號房事件舉國憤怒，韓國政府立刻有了積極回應。

韓國N號房性虐事件中，總共有74名女性，包含16名少女遭嫌犯趙主彬長期囚禁性虐，並拍攝影片供付費會員觀看。

據了解，趙嫌拜託社會服務員在某公所服務期間，趁著同事不在時，侵入電腦內竊取很多女性個資，警方目前已逮捕一名共犯。據了解，這名社會服務員涉嫌在2019年3月到12月，在某區公所擔任服務人員，他就趁著同事不在時，竊取女性個資提供給趙主彬。趙主彬也不斷上網尋找可以取得女性個資的社會服務員尋求協助，目前極可能還不少共犯。

警方查出，趙主彬從2017年10月起，一共在孤兒院以及殘障團體從事過55次，235小時的志工活動，還被這些團體稱為是志工王，因此與社福人員以及區公所人員建立相當好的感情，但這段期間恰好與他經營博士房性虐待社群有重疊，因此警方擔心可能會有孤兒院及國小學生也受害，目前仍在清查。

趙嫌大部分在韓國仁川的社福機構服務，根據這些社福機構內部人士表示，他總共在5個單位服務過，約從2017年10月起，當時他還在讀大學，前後55次，總計235小時，他在服務期間與他經營博士房性虐待凌虐影片社群有很多重疊。

警方擔憂的是，趙嫌在孤兒院期間，他大多是負責陪伴孩子玩，另外在殘障機構則是擔任教學助理，以及協助國小學生課業輔導，其中一個志工機構人員表示，趙嫌是看到招募廣告來的，每個星期大約來三天，一次3至4小時服務。5個月之內，趙嫌就做了約100小時自發性服務。

(中時電子報)