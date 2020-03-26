文化部長鄭麗君中午12點20分左右也抵達劉真靈堂致意，面對媒體包圍她先是點頭致意，但似乎亂了方向、差點走錯到劉真靈堂隔壁會館，被工作人員提醒後才趕緊走到龍巖會館。

鄭麗君進入靈堂弔唁，並與辛龍懇談將近20分鐘左右後步出會館，受訪時一度眼眶泛淚，她表示：「過去一段時間，許多朋友為劉真集氣加油，但她還是離開我們，心裡非常難過，她是很知名舞者、舞蹈老師，主持許多電視節目、參與許多戲劇演出，她個性溫暖謙遜深受大家喜愛，多元傑出表現深植人心，離開讓我們非常不捨」，更提到「我今天特別來看辛龍，因為他非常悲痛，孩子還小，特別叮嚀他照顧好自己，讓劉真安心，許多關心他朋友，希望大家一起來關心辛龍，希望放下心裡悲痛」。

由於外傳辛龍為了劉真醫療費用盡全部積蓄，目前經濟狀況相當危急，是否有向部長提出需要？鄭麗君表示「剛剛跟他聊一下，傾聽他心情，他談了很多這段時間心情，他有任何需要、部裡面還有我個人都會全力協助，就不一一贅述，最重要表達對他關懷，特別叮嚀他照顧好自己，讓劉真安心，為了家人要好好照顧自己。」

(中時 )