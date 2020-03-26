海基會26日宣布第三批武漢包機將在29及30日晚間返台，對此桃園市長鄭文燦表示，不管包機返台模式為何，所有後送方式一定要符合規範，以確保防疫安全。

海基會表示，為了讓滯留湖北的台籍人士返台，海基會已商請華航協助，指定兩架次上海飛往桃園的定時定點航班，做為返台包機。

海基會也透露，這兩架次航班號碼都是CI504，分別在29及30日晚間19時50分從上海浦東機場起飛，預計21時50分抵達桃園機場，至於旅客人數目前還不知情。

鄭文燦26日上午前往桃園機場視察防疫車隊，面對媒體詢問，他強調，站在防疫優先的角度，必要的採檢或隔離措施都必須符合規範。

對於機場防疫車隊的成效，鄭文燦說光是防疫計程車就已經搭載1萬2千多人次，由於車隊司機不但要接送旅客，還要兼顧自身的健康管理，工作十分辛苦，因此特地前來慰問，並致贈滴雞精補身。

至於新冠肺炎疫情重創航空業，鄭文燦說，行政院將專案紓困，補足國籍航空業者短期內的資金缺口，共度景氣寒冬。

(中時 )