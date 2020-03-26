台中市超前部署完成遠距教學，強調防疫不鬆懈、停課不停學！（陳世宗攝）

全球新冠肺炎疫情持續升溫，台中市政府為避免防疫停課對學童學習造成中斷，提前打造「線上教學資源中心」，涵蓋1至12年級各科至少2000筆以上學習影片及補充教材，提供居家學生線上學習；市長盧秀燕26日化身「盧同學」，親自體驗線上教學，防疫不鬆懈、學習不中斷。

新聞局長黃國瑋說，全球疫情嚴峻，若學校出現疫情就可能面臨停課狀況，目前法國封城鎖國、學校關閉，透過國營第2台、國營第4台、國家廣播文化台等國營媒體提供學生授課節目；盧市長日前建議中央徵用國內無線電視4台頻道的部分時段，當作教學平台，獲中央肯定。

教育局運用雲端視訊軟體，26日模擬大規模停課時的遠距教學SOP，包括「按1下輕鬆讀取學習內容」、「2星期互動學習不中斷」、「3分鐘完成補課計畫」，惠文高中國中部學生們各就各位，在教師點名後開始上數學課；盧秀燕也化身「盧同學」，在市府操作平板電腦連線同步上課

盧秀燕表示，全市目前居家檢疫及隔離人數已破6000人，其中26位是學生。台中市仍有80位學生在海外尚未返台，回台後在居家檢疫期間也需要進行補課，因應現況及未來可能發生的大規模停課；教育局提前整備線上學習課程，讓老師快速備課、同步授課，學生安心學習。

惠文高中校長王沛清指出，惠文高中有3位居家檢疫學生，2位學生已復學，1位仍在居家檢疫，學生透過雲端視訊軟體遠距上課，家長也對系統非常滿意，26日數學老師也透過視訊系統連線生物老師，跨領域合作授課，展現智慧科技教學。

教育局長楊振昇說，台中市中低收入學生約3000多位，市府目前已先備妥約1萬2000多台平板電腦，供偏遠地區、弱勢家庭或家中視訊設備不足的學生借用，市府也同時接洽企業提供贊助，讓設備供應無虞。

(中時 )