南韓警方日前破獲「N號房」聊天室性虐案，至今確定至少74名女子受害，其中居然有16名是未成年少女，值得關注的是，註冊觀看的會員居然高達26萬人，引爆全民怒火。事實上，主嫌除了「博士」趙主彬，還有一個創始者GODGOD，不過人已消失無蹤；在這之前，他於年初高調在聊天室表示，自己絕對不會被抓。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，GODGOD誘騙多名女子成為性奴，接著創建了1至8號影片聊天室，並自稱為「上帝之神」，不過自2019年6月卻將全部的權限給予趙主彬以及暱稱WATCH MAN的會員，接著人間蒸發；據悉，他消失的理由是去準備考高考。

目擊者指出，2020年1月初，GODGOD突然進到博士房與趙主彬進行爭論，甚至還分享了幾則少女被虐的影片；當時GODGOD囂張的在群組裡表示，聊天室永遠不會被抓住，包括他自己，語畢後便退出聊天室，再度消失。

目前警方已經逮捕與「N號房」相關的14人，正比對先前的數據，追蹤GODGOD的IP位置，預計將聯繫Telegram官方請求協助，早日還受害女子公道。

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(中時電子報)