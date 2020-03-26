樹德家商長期以來對校內弱勢學生展現高度關懷與照顧，更在103年籌辦「樹德食物銀行」，積極協助全校有需要的學生。近期樹德家商校長陳茂霖擔憂新冠肺炎影響在旅遊、航空及餐飲業的學生家長經濟狀況，特意擴大支助因疫情遭逢失業或減薪的學生家長，讓學子安心就學。

為積極推廣「資源不浪費、愛心不打烊」的愛心校園，樹德家商在108學年度打造生命教育中心，更將食物銀行改為愛心「實物」銀行，讓原先僅限於校園餐卷的捐助，擴大成各式二手日常用品的募集，使得更多有需要的學生能夠得到更加全面性的照顧，而此活動由輔導處老師帶領學聯會幹部和各班輔導股長共同推行，全力協助弱勢學生，讓學生的食衣住得到滿足，全心專注於學業之上，不受生活環境所苦。

樹德家商的愛心食物銀行基金來自校內所有愛心教職員工生及校內董事，也不少學生家長和社會善心人士共同響應，不只金錢，校方同時發動募捐發票和舉辦愛心義賣籌措資金，確保讓學生獲得足夠資源，愛心實物銀行開辦至今，已發出近150萬元的食物券，上千名學生受惠，落實愛心校園。

近日陳茂霖關注新冠肺炎影響經濟，指示各班導師調查學生家庭狀況後，再提供食物券，盼能共同渡過此次疫情，讓學生無後顧之憂安心學習。

(中時 )