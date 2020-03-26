大陸外交部副部長羅照輝今表示，截至目前，境外輸入確診個案中有90％持中國護照，其中40％為中國留學生。他強調防止輸入病例為當前主要任務，希望留學生和家長認真權衡利弊才作出正確選擇。針對新冠病毒源頭，他指出病毒源頭是科學問題，需聽取專業科學意見，強調中方採取最全面、最嚴格措施應對疫情。

羅照輝指出，中國至今已派出7批醫療專家組，赴伊朗、伊拉克、義大利、塞爾維亞和柬埔寨參與新冠肺炎疫情救援工作，並對83個國家及世衞、非盟等國際組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資。

對於中方如何確定抗疫援助方案，國家國際發展合作署副署長鄧波清說，主要考慮幾個因素，包括當地疫情嚴重程度、醫療衞生條件、醫療物資缺乏程度；有關國家向中方提出的具體要求和需要；中方在充分保障國內抗疫需要的前提下，盡力妥善制定援助方案，包括物資品種數量、雙方職責分工等。他稱，對於曾支持和幫助大陸抗擊疫情的友好國家及地區，中方時刻銘記在心，一定會及時回報。

(中時 )