大陸青島海事部門25日從獲悉，載運中東原油的超大型油輪「優益」油輪在青島海事部門的護航下安全靠泊青島港黃島碼頭。

據介紹，「優益」輪船長330公尺，寬60公尺，吃水19.5公尺，本航次從阿聯酋裝載23萬噸原油運至青島港，為確保超大型油輪安全高效靠泊，青島海事局為其開闢全程「綠色通道」，遠程重點跟踪，進港安排護航，相關手續無接觸即時辦理，根據大陸交通運輸部對進出口貨物免徵港口建設費政策，「優益」油輪本航次免交港建費約130萬元（人民幣，下同），自3月1日至今，青島地區累計免徵港建費1億元左右。

據悉，黃島油港年輸油能力達3000萬噸，是大陸國家石油儲備基地之一，進口原油比重約占山東省的一半，全大陸的六分之一，疫情期間，黃島海事處嚴防境外疫情輸入，加強對船舶重點信息的遠程核查和裝卸作業環節的現場檢查，確保疫情防控和安全生產兩不誤。

(旺報 )