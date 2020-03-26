新冠肺炎疫情持續延燒，血氧濃度是新冠肺炎中重要指標之一，可監測患者血液中的氧氣含量，並在含氧量降至安全標準以下時提醒醫護人員，以便進行快速應變。這些設備在需要監測患者血氧濃度的任何情況下都是不可或缺的。由麗臺(2465)推出的指尖式脈搏血氧儀以輕巧且非侵入式設計來偵測人體血液中含氧濃度，透過光學技術，從紅光和紅外光穿過灌注組織的吸收，快速取得精準的血氧飽和度(SpO2)，內建抗晃動干擾運算邏輯，在緊急時刻仍能保持量測數據準確性。無論是醫療院所在院診斷或個人居家監測皆適用，提升便利性，方便民眾隨時隨地監測血氧指標。

WHO近況報告中強調，「氧氣治療是新冠肺炎重症患者的主要治療方式」，「所有國家都應該善用這些脈搏血氧儀和醫療用氧氣系統」。在WHO對新冠肺炎感染的臨床表現分類中進一步提到，在無氧氣設備輔助(room air)下，青少年或成人血氧飽和度

新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案提到，將增加臨床分型。根據是否有臨床症狀、是否有肺炎、肺炎的嚴重程度、是否出現呼吸衰竭、休克、有無其他器官功能衰竭等分為普通型（發熱、呼吸道等症狀，影像學可見肺炎表現）；重型（呼吸窘迫，RR大於或等於30次/分；靜息狀態下，指氧飽和度小於或等於93%；動脈血氧分壓（PaO2）/吸氧濃度（FiO2）小於或等於300mmHg）和危重型（出現呼吸衰竭，且需要機械通氣；出現休克；合併其他器官功能衰竭需ICU監護治療）。故血氧飽和度的監測對防控新型冠狀病毒肺炎惡化非常重要，常備血氧儀隨時監測肺部健康也是防疫的一環。

(時報資訊)