清明4天連假將於下周登場，行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會表示，為分散人流、減少群聚風險，雖已宣導提前、延後掃墓或派代表掃墓，仍請交通部、內政部及各地方政府督導相關單位做好新冠肺炎防疫工作。

蘇貞昌指出，各大眾運輸事業應就所屬場站、車廂定時消毒，全面量測乘車旅客體溫，並建議於密閉車廂空間配戴口罩。同時強調，19日起返國入境的旅客，一律須搭乘防疫計程車隊離開機場、並進行14天居家檢疫，未期滿者切勿以掃墓為由擅自外出，以免受重罰。

交通部表示，受新冠肺炎疫情影響，春節迄今民眾搭乘交通運輸工具平均約減少2～3成，且有轉移使用個人運具情況。今年清明連假預期自行開車比例將偏高，疏運策略上將以強化公路交通疏導為主。

交通部指出，目前已完成清明連假高速公路疏導措施及各項公共運輸防疫準備工作，預估4月2日為高速公路運輸尖峰，請自行開車民眾妥善規畫行程，避開壅擠時段路段、掌握路況訊息並利用替代道路，避免塞車之苦。

大眾運輸工具方面，交通部表示，已要求相關運輸場站、運具加強消毒及服務人員防疫管理。疏運期間將在各大型運輸場站、國內機場、港口、高速公路服務區等處所實施體溫量測，民眾若有發燒情形請勿搭乘大眾運輸工具，並籲請民眾搭乘時配戴口罩。

內政部指出，為避免群聚感染風險，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數人代表現場祭祀、以網路直播方式參與，或提前清整墓園讓民眾提早掃墓。各地方政府也有因應措施，若有發燒狀況及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，請民眾配合防疫。

(時報資訊)