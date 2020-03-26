行政院長蘇貞昌今（26）日在行政院會指出，目前台灣口罩日產量已穩定達到1260萬片，隨著90台新購機組全部到位，預估4月上旬日產量將可進一步提升至1350萬片。目前正在評估如何讓民眾可一次買到更多、限制更少，且購買方式更多元的方法。

蘇貞昌表示，「口罩實名制2.0」政策首波自今日起已可到超商領取口罩，今日一早已去超商體驗領取流程，對此感謝各大超商協力，讓口罩實名制再升級、更方便，造福更多上班族與學生。

針對檢疫方面，蘇貞昌指出，目前約有4萬多名民眾正進行檢疫，請地方政府積極盤點、整備。秘書長李孟諺已就再擴增集中檢疫所的量能，召集相關部會整備中，希望讓不方便在家進行檢疫者，均能有適當處所可安心進行檢疫、隔離。

由於國外新冠肺炎疫情嚴峻，在外就學與旅遊的國人紛紛返台，產生大量境外移入確診案例，蘇貞昌指出，19日起已禁止非本國籍人士入境，並要求所有入境者均須接受居家檢疫，透過加嚴機場採驗與居家檢疫措施，已發揮相當攔阻效果。

蘇貞昌強調，「居家檢疫」也是防疫極重要一環，不只為個人健康，更為保護全體國人、降低社會負擔。近期出現多起入境資料申報不實，檢疫期間跑去夜店、網咖或呼朋引伴開派對等案例，都是不應該的行為，目前已明確訂定相關罰則，請地方政府務必從嚴查緝。

(時報資訊)