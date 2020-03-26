陳旻傑認為判決未撤銷學校的記過處分，會再向教育部重提訴願。（許家寧攝）

陳旻傑相當有主見，16歲就當選國民黨青年黨代表。（許家寧攝）

花蓮國立東華大學生陳旻傑，去年就讀花蓮高中，因3次未參加朝會升旗遭教官以「重大集會未到」記1次警告處分，他不服向花蓮地院提起行政訴訟，法官認為訴願有理，成為去年大法官釋字第784號頒布後，首位中學生向校方提訟勝訴案件。

陳旻傑今天早上舉著「勝訴」標語，他說，高三時先向校內申訴、訴願審議委員會都被駁回，才到花蓮地院遞狀提出行政訴訟，耗時一年時間，昨天才收到花蓮地院判決書，這次判決最重要的實質意義，明確認定學校的記過處分屬於行政處分。

陳旻傑在16歲就當選國民黨全國黨代表青年保障席次，目前就讀大一雙主修台灣文化學、財金法律系，嚮往國民黨當年自由主義精神的他說，並非拒絕朝會、唱國歌，而是認為升旗典禮是非必要事，把所有學生集合在一起公布訊息，相當沒有效率。

陳旻傑說，記過的紀錄跟著他一輩子，也影響他轉學與申領獎學金機會，也無法參加繁星計畫，學生的名譽、人格權遭侵害，卻連救濟的機會都沒有，這場勝訴，會是司法史上高中生告贏學校案例，未來學弟妹不用像他一樣走上這條漫長冤枉路。

「花中沒有輸！」校長張詹滿福說法院從未判校方敗訴，判決要求學校應該給學生行政救濟機會，詹也強調，當初朝會的決定都有和學生討論；對此，陳旻傑認為，法院只撤銷教育部「訴願不受理」，並未撤銷花中的記過處分，會再向教育部重提訴願。

(中時 )