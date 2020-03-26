新冠肺炎升溫，日前新北市長侯友宜對KTV業者撂下重話，如果業者不配合管控人潮，那就由他來管，否則出現確診個案，生意也不用做了。侯友宜今天出席雙北論壇表示，明天新北市會找所有業者來開會，盼大家能站在同一陣線共同防疫。

侯友宜表示，公有館舍都以暫停開放兩個禮拜，對於私有的希望人潮多的密閉空間，業者能幫忙管控人潮，避免群聚交叉感染，也呼籲民眾不要趴趴走，減少去通風人潮多的封閉場館，也拜託業者對私有場館空間要做好環境消毒，並戴口罩量體溫。

侯友宜強調，雙北有大量的居家檢疫者，若要配合查察居家檢疫者，願意派警察協助協助控管，盼能與業者站在同一陣線，才可以效控管並共同防疫，特別中央發布停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動命令，如何在不影響群聚及交叉感染的情況下，也能繼續往前走，明天會聽聽業者聲音，一起共同協助防疫，這才是主要目的。

(中時 )