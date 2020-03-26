民進黨立委黃國書、賴惠員、王美惠、黃世杰等人今日於立法院中興大樓會議室舉行記者會表示，台鐵規劃5月才要開始全面實施乘客量體溫實在太慢，台鐵局副局長杜微回應，會在4月1日起開始逐步實施，4月底前完成所有車站配置。

黃國書指出，台灣目前確診新冠肺炎病例已突破200人，而清明連假又將到來，鐵路系統恐會面臨高運量乘載，但原台鐵規劃5月開始全面量測體溫，實在太慢。

王惠美說，考量票價，有不少人返鄉會考慮台鐵而非高鐵，台鐵應該趕緊處理，以免形成防疫破洞。杜微回應，台鐵初步將會先在34個1等以上大型車站實行，後續再視情況調整，旅客較多的車站會增派人手支援。

黃國書表示，台鐵除了立刻著手進行體溫量測外，也要處理體溫超標者無拒載措施，以避免疫情擴大。杜微說，若有偵測到乘客發燒，會勸導就醫或返家，若執意搭乘，會要求或協助購買布口罩做基礎防護，而目前所有車站剪票口都設有消毒酒精，清明期間也不會販售站票，避免人潮過度擁擠。

(中時 )