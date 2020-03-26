交通部次長王國材上午出席行政院會後記者會，突然輕咳並戴上口罩，現場鎂光燈四起，王國材說，他最近因紓困說明，才會引發輕咳，很抱歉。

新冠肺炎疫情當前，咳嗽聲特別敏感，王國材出席記者會輕咳，台下鎂光燈四起，記者也不敢輕忽。王國材在回應問題時特別提出說明，說他很抱歉，最近一直在講紓困說明會，所以才輕咳一下趕快把口罩戴起來。

(中時 )