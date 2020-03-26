王國材輕咳戴口罩引虛驚 當場致歉 13:392020/03/26 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王國材輕咳後立刻戴口罩(政院直播擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部次長王國材上午出席行政院會後記者會，突然輕咳並戴上口罩，現場鎂光燈四起，王國材說，他最近因紓困說明，才會引發輕咳，很抱歉。 新冠肺炎疫情當前，咳嗽聲特別敏感，王國材出席記者會輕咳，台下鎂光燈四起，記者也不敢輕忽。王國材在回應問題時特別提出說明，說他很抱歉，最近一直在講紓困說明會，所以才輕咳一下趕快把口罩戴起來。 (中時 ) #王國 #口罩 #鎂光燈 #紓困 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 20:352020/03/22 社會 口罩預購第2波今展開 超商咖啡優惠再加碼 09:572020/03/25 生活 男買口罩被騙12萬 警花不到1塊錢全部追回 22:122020/03/25 社會 亞洲大學開發 戴口罩也可進行人臉辨識 04:102020/03/26 產業特刊 醫療口罩可重複用幾次？食藥署：千萬別噴酒精 11:132020/03/26 生活 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 韓當市長後陳致中選區這條路變了 高雄人感嘆 - 政治 韓國瑜若選這個縣市 他預言：100％當選 - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。