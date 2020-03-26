清水高中黃偉立校長表示，面對現階段多變的情況，學校全力協助進行超前部署。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎持續升溫，為讓學生學習不間斷，台中市教育局委請清水高中辦理視訊教學軟體課程研習，希望能精進教師科技素養，除了活化教學能力外，也提供師生離開教室後，另一種持續學習方式。

視訊教學軟體課程研習由新北市鶯歌區昌福國小老師呂聰賢擔任講師，講授遠距教學軟體應用，繼13日舉辦第一場後，為了讓視訊教學導入更多學校，教育局 24日再舉辦兩場研習。

課程研習主要介紹目前很多國內外學校使用的軟體-Zoom進行遠距教學，指導大家如何以台中市教網OPEN ID登入教育部TANet zoom、使用一般帳號開設會議室，進行視訊會議或線上課程。

呂聰賢帶領所有學員，實際進行視訊教學課程，讓老師體會會議主持人功能操作，例如會議室設定、分組討論、共享螢幕、遠端遙控等，每位參加研習師長，都覺得收獲滿滿，尤其是講師以豐富使用經驗，給了許多寶貴建議，相信一定可以順利上手。

清水高中校長黃偉立指出，感謝教育局支持，清水高中全力協助進行超前部署，尤其面對現階段多變情況，學校必須要盡快完成整備，從教師到學生，都能適應教學環境改變。

教育局主任秘書王淑懿表示，局長楊振昇十分關心研習，感謝清水高中願意協助承接，目前已完成35校約120位教師培訓，也有學校自行舉辦類似研習，相信各校已完成視訊教學準備。

王淑懿指出，不管在有沒有防疫需求下，平常對於視訊教學、遠距教學就有需求，老師也非常主動學習新教學方式，期望各校都能提升教師使用科技教學的能力，提升教學品質。

(中時 )