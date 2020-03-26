南迴公路與蘇花改分別在去年底和今年1月初通車，但沿線車速限制為50至60公里，假日塞車時，常有用路人抱怨速限太低。交通部公路總局指出，經評估路況後，南迴公路及蘇花改有提速至70公里的空間，預計在清明節連續假期試辦。

公路總局表示，蘇花改全路段都是隧道群，最長隧道達12.6公里（觀音、谷風合計），而南迴改安朔到草埔路段，也包括4.6公里長的草埔隧道，都具有長隧道的特殊環境。由於長隧道行車速限的調整需要更為謹慎的考量，其中包括通行車種、道路幾何線形、隧道設施的調整、及防災應變能力等。

公路總局說，已就這些應考量因素辦理研究中，目前初步檢核蘇花改與南迴改路段，速限均有由60公里提升至70公里的空間，公總會在考量整體隧道行車安全、完成相關工程調整與行政程序後，就可以提升速限路段儘早在清明連假試辦。

即將來臨的清明4天連假，公路總局強調除試辦速限提升外，仍會依以往連假的經驗與清明車流特性研判全力作好疏運準備，控管沿線瓶頸路段，調整主線號誌時制、加派疏導人力並發布即時路況資訊，讓用路人行車平安、順暢。

(中時 )