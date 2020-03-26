新冠肺炎疫情衝擊觀光業，高雄旅宿業相當低靡，住宿率持續探底。高雄市長韓國瑜今（26）日中午開直播促銷，首先推出4間摩鐵、飯店，立即被秒殺搶購。韓國瑜直說，這是跳樓大拍賣，疫情間希望大家保持身心靈平衡，雖然不能出國，但熱情歡迎全台旅客來高雄玩，接著還有52家飯店陸續加入促銷方案。

韓國瑜今天實地到「樂逸文旅」關心旅宿業狀況，這家是全台首座以棒球為主題的主題旅館，韓國瑜也特地穿上棒球衣亮相，旅館執行長蔡肇洋一一介紹620顆明星簽名球的棒球牆、經典棒球衣，儼然是座博物館。

韓國瑜提到，希望日本及韓國球團冬天能多到高雄訓練，市府也在大力推動。另外，也積極爭取味全龍隊，明年一軍比賽將澄清湖棒球場當成主場。

接著韓國瑜直播推住宿優惠專案，他說，高雄3月是愛情月，推出海誓山盟路線，包括月世界、崗山之眼、六龜等，愛河已經為人熟知，但還有茄萣、梓官、興達港，可以用驚艷兩個字來形容。

韓國瑜表示，將推出56家旅宿業促銷，今天先提供4家最先響應方案給大家搶購，幫大家荷包省很多錢。像是「御宿汽車旅館」鳳山館，雙人房原價5300元，現在1899元，原本限量3組立即秒殺，後來再另外追加50組，也同樣賣翻。

另外，還有高雄十大摩鐵冠軍「印水涵觀景摩鐵」原價5360元的雙人房，現殺到2020元，再送1000元下次抵用券。福華大飯店原價9900元則下殺到3600元，再送3600元餐飲券。樂逸文旅則是原價2300元，下殺999元含早餐、下午茶。

(中時 )