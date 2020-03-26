台南市警局異地辦公選在南市刑大5樓廳舍。(莊曜聰攝)

台南市警局異地辦公選在南市刑大5樓廳舍。(莊曜聰攝)

異地辦公地點設在5樓，窗外就可看到新營天鵝湖。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免警察同仁因疫情影響治安，台南市警察局規畫演練人力分流及異地上班機制，各分局也找出地點陸續進行演練，市警局以台南市刑大隊部做為第二辦公室，安排52人進駐，今天上午實際演練，市警局長周幼偉也到現場督導演練，該處位於5樓，上下都得走樓梯，同仁笑說可以順便運動，窗外不遠處還有新營天鵝湖美景可賞，屆時若啟動異地辦公，心情至少能開朗些。

台南市警局今早進行示範演練，內容包括異地上班、現場實況操作電子差勤及公文文書系統、受理相關紀錄證明申請、視訊連線辦公等項目，還有休憩室、訪客區等等，設備都已經齊備上線，以應付隨時可能的變化；另外市警局也根據地理環境，畫分出5個相互支援區，避免疫情在多處爆發時，能夠立刻調度人力讓工作不致中斷。

市警局長周幼偉說，警政系統不能癱瘓、對異地辦公的作業會持續滾動檢討，因為警政工作是24小時全年無休，而且警察這項工作跟民眾接觸最密切，在這個防疫的過程裡警方絕對不能缺席，透過這樣的演練讓同仁提前適應，人員分流及辦公分艙，對為民服務的工作、勤務的運作不會中斷。

南市警局的16個分局也都找好異地辦公地點，並陸續進行演練，學甲警分局第二辦公點設置在因整併閒置中的文山派出所，佳里警分局則設置在分局交通隊後方的勤務宿舍，白河警分局則設置在山區的關子嶺警光山莊，環境清幽，但交通稍有不便。

(中時 )