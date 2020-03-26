新冠肺炎疫情提升國人健康管理意識，大幅促進數位金融工具的使用， LINE成了宅時代進行金融交易的當紅炸子雞。根據台北富邦銀行大數據統計，北富銀LINE官方帳號自3/2至3/22，線上開戶、換匯、帳戶餘額查詢、匯率到價通知等金融服務人氣破表，使用量比防疫前增加超過3倍！

為提供客戶更便捷的服務，即日起推出「富邦幫你付(富)」限時活動，4/30前透過北富銀LINE官方帳號，首次開立北富銀數位存款帳戶，並以此帳戶繳付口罩預購費，回饋100％(每人限回饋3次)，等同口罩免費送給你，還可享美元定存3個月年息1.88％，為客戶穩收入，力抗防疫期間投資環境的波動。此外，活動期間刷J卡預購口罩續享20%刷卡金回饋(每戶限回饋1次)，e指繳付防疫更有保障！

北富銀資深副總陳弘儒表示，近日疫情撼動全球的金融市場，多國央行降息，投資人面臨荷包縮水的挑戰，北富銀深知客戶需求，透過「富邦幫你付(富)」活動，照護客戶的健康與荷包。除了客戶新開立數位存款帳戶繳付口罩預購費回饋100％外，利用網銀、行銀承作美元定存享1個月定存年息1.68％、3個月定存年息1.88％優惠，且兌換美元還可享即期匯率優惠3分，一舉三得，機不可失！

北富銀數位存款帳戶開戶方式很簡單，憑自然人憑證或其他銀行存款帳戶進行身分認證即可線上申請，若已為北富銀客戶，則用網行銀帳號密碼(存戶)進行身分認證，最快當日即可開通使用。

防疫期間，宅經濟已成為市場顯學，宅在家使用數位金融工具做交易大受歡迎，北富銀指出，防疫期間有使用網路銀行、行動銀行等數位通路交易的客戶大幅增加，年成長近30％，而數位通路的月交易量也增加了近200萬筆；另外，從今年北富銀信用卡全球消費趨勢來看，自1月下旬各國陸續爆發疫情至3月中，網路購物的刷卡金額持續攀升，短短不到2個月，成長幅度高達65％，顯見市場的「宅」需求擴增，深具發展潛力。

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