安心亞和新一代男神宋柏緯合演奇幻偶像劇《墜愛》，兩人除了首度戲劇合作，也首次合唱主題曲〈低頭戰〉，歌曲中呈現愛戀情侶鬥嘴小情趣，被問到交往時是否會主動向對方低頭？安心亞竟笑說「冷戰時就會馬上想向對方低頭耶，因為無法忍受不跟對方說話。」更表示自己冷戰紀錄最久只有半天，逗趣坦言說：「因為我耐不住寂寞啦」。

〈低頭戰〉由葛大為填詞，表現出戀愛中不再只是互相比較誰更愛誰，適時的讓步、對爭執低頭，用更有意思的方式表現自己對他的愛。宋柏緯感謝安心亞親自邀約他合唱，更透露自己私下超愛唱，還會偷偷自錄的歌曲放在網路上給大家欣賞，幽默自稱是「被唱歌耽誤的演員吧」，逗得現場工作人員哈哈大笑。

「樂米CP」合體拍攝〈低頭戰〉MV，戲外第一次合體合作，安心亞開心表示：「《墜愛》裡演的都是很揪心的戲碼，兩人禁忌人神戀總是會被突發意外阻饒，這次MV拍出不一樣的感覺，有許多幻想中甜蜜的部分，感覺很俏皮活潑。」也透露〈低頭戰〉MV是《墜愛》番外篇，宋柏緯更賣關子：「任何男人看見心亞在MV裡面的表現，都會先低頭吧」。〈低頭戰〉已於20日數位上架、MV於27日中午全面上線。

安心亞和宋柏緯合演奇幻偶像劇《墜愛》，兩人除了首度戲劇合作，也首次合唱主題曲〈低頭戰〉。（環球音樂提供）

安心亞和宋柏緯在〈低頭戰〉MV中互動甜蜜，宋柏緯感謝安心亞親自邀約他合唱。（環球音樂提供）

安心亞和宋柏緯在《墜愛》主題曲〈低頭戰〉MV中互動甜蜜。（環球音樂提供）

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