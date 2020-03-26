因應新冠疫情調整考試期程，考選部5月至12月各項國家考試執行防疫措施所需物資，口罩需求總量預估約15萬個，目前商請行政院相關單位支援。

此外，考試院目前也商請行政院相關單位支援人力物資，尚須指揮中心給予人力物資支援。5月至12月各項國家考試執行防疫措施所需物資需要物資包括額溫槍600支、約需15萬個口罩、防護面罩約需5千個、醫療手套約需7萬雙、消毒酒精約需6千瓶、乾洗手液約需6千瓶。

考選部呼籲，應考人若居家隔離、居家檢疫者及自主健康管理被限制不得外出者不得應考、應考人於考試期間應自備口罩並全程配戴，並切實執行體溫量測規定，凡進入試區人員一律配合體溫量測及手部消毒。

此外，有發燒、咳嗽或呼吸道等症狀，或有「自主健康管理」仍准予外出之應考人，另開設備用試場應試；限制陪考人陪考，若有特殊需要（例如：身障應考人），則應採取事先申請機制。

(中時 )