防疫期間民眾盡量減少外出，多先在網路上挑選好喜歡的物件再直接預約現場看屋，信義房屋統計發現，今年二月網路預約看屋較一月成長五成，顯示消費者買屋需求不減，也將提高屋主售屋意願，因此信義房屋自3月1日至4月30止，推出專任委託九十天(含)以上就送居家清潔消毒，與全台民眾一起防疫，買屋賣屋都安心。

受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，多在家利用網路購物，以往的看屋習慣也隨之調整，信義房屋住生活發展部表示，買方增多，也會提高屋主賣屋意願，但此時如果採多家房仲聯賣，恐進出複雜增加感染風險，因此信義房屋推出只要簽定「信義房屋買賣仲介專任委託書」90天(含)以上 (車位、土地、租賃不適用)，就送專屬清潔及簡易消毒的服務，提升物件整體形象及好感度，加速成交。

此次專任委託享清潔的涵蓋範圍包含客廳、臥室、陽台、廚房、衛浴清潔，特別是所有「門把以及開關都會使用稀釋漂白水或酒精進行消毒」，降低病菌滋生，減少感染，讓客戶更安心。同時依照主建物坪數的差異而提供最高三人四小時價值6000元的清潔消毒，超過此時間則由屋主依照信義居家清潔方案自費清潔。

信義房屋也提醒屋主於七天前與信義房屋業務預約清潔消毒，同時該專案僅適用於委託出售房屋之地址，不得轉讓。自3月1日推出此專案以來，目前已超過300件居家清潔在處理中，當中已成交也超過27件。

(時報資訊)