台灣高鐵(2633)傳出內部公告，因受疫情導致旅運量大幅衰退，嚴重影響營收，暫緩原訂3月底的調薪作業。傳出後引起引起員工譁然，台灣高鐵正式回應表示，將待疫情趨緩、營收回穩再行評估辦理，也呼籲全體同仁面對此一艱困挑戰，更應加倍努力、開源節流。

台灣高鐵指出，從2015年以來四度主動辦理員工調薪，去年因營收、運量雙雙攀上新高，基於激勵員工士氣，更提前於2019年10月25日即對全體同仁公告調薪作業原則。惟當時公司並無法預知後續會有疫情爆發，並對運量、營收造成持續性嚴重衝擊。

而自疫情爆發之初，即要求各部門立即研擬「業務持續計畫」及有效的開源節流措施，並配合疫情發展，逐步啟動各階段開源節流應變計畫，包括：暫停所有行銷活動並預計自4/18調減車次實施「短期調整班表」等；同時，於清明疏運啟動全車對號座機制、3/15起針對第一線同仁實施防疫班表等以降低感染風險，保障同仁及旅客健康安全。

台灣高鐵強調，儘管面對運量持續下跌，公司仍致力找尋兼顧同仁權益的所有可能做法，但鑒於疫情蔓延全球，交通運輸業首當其衝，現階段已無繼續辦理調薪作業的空間及條件，更需透過暫緩調薪落實開源節流，才能使公司順利度過疫情風暴。

(時報資訊)